John custou 1,5 milhão de dólares ao Botafogo no início de 2024 Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/12/2024 20:06

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, reclamou do Botafogo quanto à uma dívida em relação à compra do goleiro John, no começo do ano. O mandatário do Peixe fez a crítica em meio à resposta sobre a possibilidade da equipe de São Paulo virar SAF, tendo o Glorioso como referência no Brasil.

"Tem SAFs de sucesso, fizemos uma negociação no início do ano, adquiriu um jogador nosso. E desde o meio do ano não paga. O nosso financeiro fica questionando. O nosso goleiro, o John. Botafogo. Não paga. Quer dizer… Tem sucesso dentro de campo, mas não tem cumprido as suas obrigações. Qual é a justificativa do não pagamento? Nem imagino. Essa conta vai ficar para quem? Para a SAF ou para o clube? Não sei também", iniciou Marcelo Teixeira.

"Não sou eu que preciso ter essa resposta. Quem tem que ter essa resposta são os associados do clube. Mas hoje é uma realidade. Talvez o salto, um passo maior do que deveria ser dado e não estava tendo a possibilidade", completou, em entrevista ao "ge".

John chegou ao Botafogo em janeiro e assinou vínculo de quatro temporadas. O goleiro, que estava emprestado pelo Santos ao Real Valladolid, da Espanha, custou 1,5 milhão de dólares (na época, cerca de R$ 7 milhões) por 85% dos direitos econômicos.