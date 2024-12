Luiz Henrique foi o grande nome do Botafogo na temporada - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/12/2024 10:21

Rio - Após fazer história com a camisa do Botafogo em 2024, Luiz Henrique ainda não sabe se seguirá no clube para a próxima temporada. Durante o Prêmio Fui Clear, na última segunda-feira (23), o ídolo alvinegro desconversou ao ser perguntado sobre seu futuro.

"Ainda não sei, estou pensando, vou falar com meus empresários para depois poder dar essa reposta", afirmou.



Onde quer que esteja, o atacante quer seguir se dedicando em 2025 para realizar o sonho de disputar a Copa do Mundo em 2026 com a seleção brasileira.



"Eu tenho que trabalhar a cada dia, me dedicar, independentemente do lugar, eu trabalho muito, faço de tudo, para que um dia, se Deus quiser, me torne o melhor jogador do mundo. Faço de tudo, como eu falei, vou me dedicar para isso", completou o camisa 7.