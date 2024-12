Miguel Almirón em jogo do Newcastle - Divulgação/X @NUFC

Publicado 25/12/2024 18:58

Rio - O Botafogo tem interesse na contratação de Miguel Almirón, meia-atacante do Newcastle (ING). O Glorioso sondou valores e, agora, vai decidir se apresentará ou não uma proposta ao clube inglês pelo jogador paraguaio de 30 anos.

A diretoria do Bota vê Almirón como uma adição de valor ao grupo. Por outro lado, não deseja fazer um alto investimento em um atleta de 30 anos, já que provavelmente não terá o retorno financeiro em uma eventual venda. A informação é do "ge".

Miguel Almirón é cria do Cerro Porteño (PAR). Posteriormente, passou por Lanús (ARG) e Atlanta United (EUA) até chegar ao Newcastle (ING), em 2019. Com a camisa do time inglês, ele disputou 219 jogos, anotou 30 gols e distribuiu 12 assistências. Ele também coleciona convocações para a seleção do Paraguai.

Na temporada atual, porém, perdeu espaço. Almirón entrou em campo apenas dez vezes e ainda não marcou.