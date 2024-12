Gatito Fernández com a taça da Libertadores - Divulgação / Conmebol

Publicado 25/12/2024 18:09

Rio - A torcida do Botafogo foi surpreendida no Natal com a saída de Gatito Fernández. Na madrugada desta quarta-feira (25), o Cerro Porteño (PAR) anunciou a contratação do goleiro , que tem contrato com o Glorioso válido apenas até o fim deste ano. Nas redes sociais, os alvinegros não esconderam a tristeza com a saída do arqueiro e se despediram do ídolo. Abaixo, veja algumas manifestações:

completamente do nada

horrível ter que dizer adeus a um ÍDOLO e ainda mais inesperadamente



pra sempre com a gente,te amamos muito Gatito Fernandez. vai ser difícil depois de muitos anos não te ver com essa camisa.



boa sorte sempre pic.twitter.com/oBQ247Rwws — Memes BFR (@botafogomemes) December 25, 2024





Desejo tudo que existe de melhor no mundo para o Gatito, pois sempre honrou muito a nossa camisa e não nos largou nos piores momentos.



Obrigado por tanto, ídolo! pic.twitter.com/J4oB11FhmE — Ricardo Azambuja (@ricardoazambuja) December 25, 2024





Obrigado, Gatito. Ídolo pesado. Sucesso. Obrigado por todos os grandes momentos juntos.



Sempre lembrado da melhor maneira. pic.twitter.com/w8r5CBhnlo — Informa Fogo (@informafogo) December 25, 2024

Esse cara viveu os melhores e os piores momentos com essa camisa, nunca se acovardou e sempre esteve quando a gente mais precisava.



OBRIGADO POR TUDO, ÍDOLO!



GATITO FERNANDEZ É FOGO!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/jBdMwsWsQW — BarçaFogo CAMPEÃO DA LIBERTADORES 2024 (@BarcaFogo) December 25, 2024





honrou nossa camisa em 218 jogos. estrangeiro com mais atuações pelo clube, segundo jogador com mais partidas no século xxi. não nos abandonou no pior e sai como peça-chave no maior ano da nossa história. ídolo incontestável. merecia uma despedida à altura. obrigado, gatito. https://t.co/BgW16RDgBB pic.twitter.com/PJhIboAYq4 — Ozu (@gloriozu) December 25, 2024





Obrigado por tudo, Gatito!



Você é um ídolo da instituição Botafogo de Futebol e Regatas.



O estrangeiro com mais jogos com a camisa do Botafogo.



Te amamos, Gatito pic.twitter.com/yhY2vSaajf — Espaço Glorioso (@EspacoGlorioso) December 25, 2024





Gatito Fernandez anunciado pelo Cerro Porteño.



Um fim de uma linda historia. O gringo com mais jogos do Botafogo. 7 anos de clube. 1 Libertadores, 1 Brasileirão, 1 Carioca.



Gigante. Obrigado por tudo, ídolo. Sorte sempre pic.twitter.com/s1b1NYH0hA — Central Botafogo (@CentralBotafogo) December 25, 2024

Com a camisa do Botafogo, Gatito venceu a Libertadores e o Brasileirão de 2024. Além disso, esteve com o Alvinegro nas conquistas do Campeonato Carioca de 2018, a Série B de 2021 e as Taças Rio de 2023 e 2024.