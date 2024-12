Gregore se destacou em 2024 pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Gregore se destacou em 2024 pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 24/12/2024 17:11

na mira do Al-Rayyan, do Catar, clube que também tenta levar o técnico Artur Jorge. Rio - Um dos grandes personagens do Botafogo em 2024, Gregore pode receber uma proposta para deixar o clube em breve. De acordo com o "UOL", o volante está

As conversas por Gregore tiveram início antes mesmo do fim do Brasileirão. Os árabes fizeram consulta para saber sobre valores e estudam enviar uma oferta em breve.

Gregore tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026. Para contratá-lo no início do ano, o Glorioso desembolsou 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) ao Inter Miami, dos Estados Unidos.

Titular absoluto do Botafogo ao lado de Marlon Freitas, Gregore ficou marcado por altos e baixos no fim da temporada. Expulso com 29 segundos na final da Libertadores, viu a equipe ser campeã mesmo com um a menos. Oito dias depois, marcou o gol que deu o título brasileiro ao Botafogo após 29 anos.