Banner no Nilton Santos exalta os dois títulos do Botafogo em 2024Reprodução

Publicado 24/12/2024 19:38

Rio - Toda comemoração parece não ser suficiente para o mágico ano de 2024. E o Botafogo, com isso, resolveu decorar o Setor Oeste do Estádio Nilton Santos com um banner expondo as conquistas da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

A arte exaltando os títulos mostra os anos dos três títulos nacionais e o do principal torneio do continente, com o escudo do clube centralizado. O banner cobre a parte das janelas da área administrativa da SAF, virada para a rua José dos Reis.

LEIA MAIS: Botafogo abre museu para mostra imersiva com taças do Brasileirão e Libertadores

O time comandado pelo português Artur Jorge venceu o Atlético-MG em Buenos Aires, na Argentina, na final da Libertadores, e faturou o título do Brasileirão com 79 pontos (23 vitórias, dez empates e cinco derrotas), seis a mais em relação ao Palmeiras, segundo colocado.

A "dobradinha" com os dois principais títulos no mesmo ano só haviam sido conquistas anteriormente por Santos, em 1962 e 1963, e pelo Flamengo de 2019.