Miguel Almirón em jogo do Newcastle - Divulgação/X @NUFC

Miguel Almirón em jogo do NewcastleDivulgação/X @NUFC

Publicado 27/12/2024 13:27

colocou o meia-atacante paraguaio numa lista de vendas para arrecadar dinheiro e buscar reforços.

Botafogo pode ter um trunfo para contratar Miguel Almirón : o desejo do Newcaslte de negociá-lo nesta janela de transferências. O clube inglês

A informação é do site britânico 'The i Paper', que aponta outros nomes que são pouco aproveitados no elenco. Sem espaço, Almirón disputou apenas 10 partidas na temporada e não fez gol.



Entretanto, uma possível saída de Martin Dubravka para o futebol da Arábia Saudita poderia fazer o Newcastle mudar de decisão, já que Nick Pope está machucado.



Outra questão que pode atrapalhar é financeira. Afinal, o Botafogo não está disposto a fazer um alto investimento por um jogador de 30 anos. Segundo a imprensa britânica, o clube inglês quer receber 10 milhões de dólares (cerca de R$ 61,5 milhões).



Quem é o jogador alvo do Botafogo



Miguel Almirón é cria do Cerro Porteño (PAR). Posteriormente, passou por Lanús (ARG) e Atlanta United (EUA) até chegar ao Newcastle (ING), em 2019.



Com a camisa do time inglês, ele disputou 219 jogos, anotou 30 gols e distribuiu 12 assistências. Ele também coleciona convocações para a seleção do Paraguai.