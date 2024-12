Bastos foi um dos destaques do Botafogo nos títulos de 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Bastos foi um dos destaques do Botafogo nos títulos de 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 26/12/2024 14:45

Um dos pilares defensivos do Botafogo , Bastos fez um balanço da temporada e ressaltou o orgulho pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. O zagueiro, que foi um dos destaques do time comandado pelo técnico Artur Jorge, caiu nas graças da torcida alvinegra durante o ano.

"Foi uma temporada muito produtiva. Até o momento tenho dito que tem sido a melhor temporada de sempre, conseguimos dois títulos, também fruto de muito trabalho coletivo e individual. É motivo de muito orgulho, principalmente por ser no Brasil, um campeonato onde há jogadores fora do normal. Não há palavras para descrever, sinto-me orgulhoso por isso", declarou o camisa 15 em entrevista na Televisão Pública de Angola.

O defensor tem vínculo com o Glorioso até o fim de 2026. Em relação ao futuro, ele não tem dúvida alguma: "Eu me sinto muito feliz. Tenho mais dois anos de contrato e vou continuar com o Botafogo porque é um lugar em que me sinto em casa e onde as pessoas têm um enorme carinho por mim".

Bastos ainda se colocou à disposição da seleção de Angola para a disputa da Copa Africana de Nações, que será realizada entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, no Marrocos. "Podem contar comigo", disse.

Confira outras respostas de Bastos

. Primeiro africano campeão da Libertadores: "Significa muita coisa, mas, resumindo, isso é motivo também de orgulho, principalmente por ser o primeiro angolano e africano. É otítulo com maior expressão na América do Sul e espero que num futuro próximo possamos ter mais a este nível".

. Sonhos: "Ainda tenho muitos. Vou procurar dar sempre o meu melhor e sobretudo ajudar o Botafogo a conseguir títulos importantes, esse é um dos principais objetivos".

. Seleção de Angola: "É uma sensação diferente, é um sonho desde criança representar a seleção. Na verdade, estamos vivendo um momento muito bom, desde que comecei acredito que tenha sido a melhor fase de sempre da seleção e espero continuarmos assim, com essa fome e com essa vontade de ganhar os jogos".