Ao todo, Hugo fez 116 partidas, quatro gols e deu dez assistências pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 26/12/2024 10:30

O clube baiano pagará o salário do defensor de forma integral e terá a opção de compra ao fim do vínculo, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.Hugo chegou ao Rio de Janeiro em 2019 e viveu os altos e baixos do Glorioso nos últimos anos. No total, fez 116 partidas pelo profissional, com quatro gols e dez assistências.Inclusive, participou da campanha rumo ao título inédito da Libertadores da América. Ainda nas preliminares, deu passe para Júnior Santos marcar no jogo que classificou o Botafogo à fase de grupos, contra o Red Bull Bragantino.