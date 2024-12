Matheus Nascimento em ação pela equipe sub-23 do Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 26/12/2024 20:00

Rio - O Botafogo vai aproveitar o início da temporada para dar oportunidades para os jogadores da base. O Alvinegro deve utilizar jovens do sub-20 e sub-23 nas primeiras rodadas da Taça Guanabara, de acordo com o "ge". O elenco principal deve se reapresentar apenas no dia 14 de janeiro.

O time alternativo se reapresenta no próximo dia 2 de janeiro, no Espaço Lonier. A equipe será comandada pelo técnico Carlos Leiria, treinador do sub-20. Com isso, o Botafogo disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior com um time formado majoritariamente com nomes do sub-17.



Em 2024, o time sub-23 do Botafogo foi vice-campeão brasileiro e teve como principais destaques nomes como Matheus Nascimento e Kauê. Além dos jogadores da base, o Alvinegro também deve aproveitar os emprestados, como Patrick de Paula e Newton, que estavam no Criciúma.

O Botafogo estreia no Carioca no dia 11 de janeiro, contra o Maricá. O time alternativo ainda deve entrar em campo contra Portuguesa, Sampaio Corrêa, Volta Redonda e Bangu. O primeiro jogo do time principal deve ser o clássico contra o Fluminense, no dia 29 de janeiro, pela 6ª rodada da Taça Guanabara.