Pablo deixou o Botafogo - Divulgação / Botafogo

Publicado 27/12/2024 16:20

Rio - O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a saída oficial de dois jogadores: o volante Tchê Tchê e o zagueiro Pablo. Os dois tinham contrato somente até o fim deste ano e não renovaram seus contratos com o clube carioca para a próxima temporada.

Tchê Tchê chegou ao Botafogo em 2022 e foi titular naquela temporada e também no ano passado. Em 2024, chegou a atuar na equipe principal, mas acabou perdendo o espaço. O volante, de 32 anos, negocia com o Vasco e pode seguir no futebol carioca em 2025.

Já o zagueiro Pablo, de 33 anos, chegou ao Botafogo no começo do ano, emprestado pelo Flamengo. O atleta conviveu com muitos problemas físicos e pouco atuou na temporada. No total, o defensor fez apenas uma partida pelo Botafogo, atuando 21 minutos na goleada sobre o Juventude por 5 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

Os dois são mais jogadores do Botafogo a deixarem o clube após os títulos da Libertadores e do Brasileiro. Além deles, o Alvinegro já anunciou a saída de Adryelson, Thiago Almada e Gatito Hernández.