Publicado 28/12/2024 20:39

Rio - A 20ª edição do Jogo das Estrelas foi especial. O evento promovido por Zico completou 20 anos e contou com a presença ilustre de ex-jogadores internacionais como o espanhol Michel Salgado, o português Ricardo Quaresma, o holandês Patrick Kluivert e o alemão Kevin Kurányi, além de show da banda Double You e homenagens a Adílio, ídolo e campeão mundial pelo Flamengo que faleceu neste ano.

"O mais importante é que esse ano vamos fazer uma homenagem, independente da causa de todo esse projeto que o Zico já faz há 20 anos, que é essa homenagem para o nosso amigo Adílio. Ele sempre esteve presente com a gente aqui e eu não poderia deixar de participar", disse o ex-jogador Júnior, que fez história ao lado de Adílio, Zico e cia durante os anos 80.

Parte da renda do Jogo das Estrelas será revertida para o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Renato Aragão é o embaixador da UNICEF no Brasil e foi o escolhido para participar do evento. O comediante, de 89 anos, deu o pontapé inicial e foi ovacionado pelo público presente no Maracanã. Ao todo, mais de 40 mil pessoas compareceram ao estádio.

"Não dá para imaginar o que virou. É lógico que a gente sempre acredita na nossa competência, mas sabe como é jogo beneficente e com ex-jogadores no Brasil, né? São tantos jogos no ano, que as vezes fica difícil de alguém participar. Mas o pessoal entendeu, a mídia faz uma grande cobertura e todos se unem. Tenho que parabenizar meu filho Junior, que acreditou nisso lá em 2004 e podemos ajudar muita gente que precisa. Estou muito feliz", afirmou Zico.

Já com a bola em jogo, o Time Branco deu trabalho para o Time Vermelho. Renato Gaúcho fez dois gols em dez minutos, mas Wesley, lateral do Flamengo, descontou para a equipe de Zico. Os brancos chegaram a ampliar para 3 a 1 com Bolasie, mas os vermelhos buscaram o empate com Zico e Rivaldo, ambos de pênalti. Porém, Djalminha colocou os brancos em vantagem antes do intervalo: 4 a 3.

No intervalo, a organização do Jogo das Estrelas promoveu uma homenagem a Adílio, ídolo e campeão mundial pelo Flamengo. O ex-meia é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do clube na história, com 617 partidas. Ele lutava contra um câncer no pâncreas e morreu em agosto deste ano, aos 68 anos. Os ex-jogadores Zagallo e Izquierdo, além dos jornalistas Silvio Luiz, Apolinho e Antero Greco, também foram lembrados durante um minuto de silêncio.

"Adílio era um sócio-proprietário do nosso jogo, sempre participou, além da figura humana que era. Ele era um cara espetacular, além de um jogador maravilhoso. Temos que tirar o chapéu para tudo o que ele fez e viveu. Foi muito importante para todos nós", disse Zico.

Na etapa final, foi uma avalanche de gols do Time Vermelho. Foram quatro gols em 20 minutos: Sávio empatou o placar aos dois minutos, enquanto Wesley virou aos cinco. Adriano, de pênalti, ampliou a vantagem aos 12, enquanto o Anjo Loiro da Gávea voltou a marcar aos 17 (7 a 4). O Time Branco voltou a marcar somente aos 20, com o alemão Kurányi, e depois aos 33, com Marlon Freitas. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 7 a 6.