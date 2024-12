A obra fica localizada no coração da cidade e conta com área total de mais de 10.437 metros quadrados e um campo de 105 metros de comprimento por 65 metros de largura - Divulgação

A obra fica localizada no coração da cidade e conta com área total de mais de 10.437 metros quadrados e um campo de 105 metros de comprimento por 65 metros de larguraDivulgação

Rio - O Estádio Municipal Rei Pelé foi inaugurado neste sábado (28), em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades e de ex-jogadores como Túlio Maravilha, Jairzinho, Brito, Andrade e Rondinelli.

Entre os ex-jogadores presentes na cerimônia, apenas Jairzinho e Brito jogaram com Pelé, na Copa de 1970. O estádio conta com memorial sobre a história do Rei do futebol e uma estátua de três metros, a maior já construída no mundo, segundo a prefeitura de Araruama.

A estátua é banhada em bronze e pesa 400 kg. O trabalho foi assinado pelo artista Rodrigo Pedrosa, que levou seis meses para concluir a obra. A imagem escolhida foi o momento em que Pelé corre para cobrar o pênalti do milésimo gol, no dia 19 de novembro de 1969, no Maracanã.

Os visitantes poderão conhecer o Memorial Rei Pelé, que conta com fotos e homenagens. O estádio possui área total de 10.437 metros quadrados, com campo de 105 metros de comprimento por 65 de largura. Nas arquibancadas, são 2.685 cadeiras.