Michel Salgado foi convidado para a 20ª edição do Jogo das Estrelas - Hugo Perruso / Agência O Dia

Michel Salgado foi convidado para a 20ª edição do Jogo das EstrelasHugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 28/12/2024 19:30 | Atualizado 28/12/2024 19:37

Rio - Um dos convidados internacionais da 20ª edição do Jogo das Estrelas, o ex-lateral Michel Salgado não pensou duas vezes em aceitar o convite de Zico. O espanhol, que fez história atuando pelo Real Madrid, exaltou o eterno camisa 10 do Flamengo e encarou 15 horas de viagem de Dubai ao Rio de Janeiro para marcar presença no evento, neste sábado (28), no Maracanã.

"Zico é meu ídolo. Foi o meu primeiro ídolo, depois o Maradona. Torci para o Brasil em 1982, tinha sete anos. Torcia mais para o Brasil do que para a Espanha. O Zico sempre foi especial para mim, estou aqui por ele. Quem poderia imaginar, com sete anos, que um dia poderia compartilhar alguns minutos com o Zico no Maracanã? Por isso o esporte vale a pena", disse.

Foi a terceira vez que Michel Salgado foi convidado por Zico, mas é a primeira vez que ele participa do Jogo das Estrelas. O espanhol, de 49 anos, se destacou pelo Real Madrid entre 1999 e 2009, onde conquistou títulos como duas Ligas dos Campeões, quatro Campeonatos Espanhóis e um Intercontinental. Ele elogiou Vini Jr e apontou injustiça na Bola de Ouro.

"É bom que a Fifa diga que ele é o melhor jogador do mundo. Para mim, era óbvio que ele ganharia a Bola de Ouro. Ele é jovem, o principal que ele tem que pensar é seguir crescendo no Real Madrid e na seleção brasileira, e os prêmios chegam depois. Ele é uma pessoa forte, já demonstrou isso nos primeiros anos quando foi criticado. É um dos melhores do mundo, se não o melhor", afirmou.