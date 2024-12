David Luiz tem contrato válido com o Flamengo até o final do ano - Marcelo Cortes / Flamengo

David Luiz tem contrato válido com o Flamengo até o final do anoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/12/2024 18:02 | Atualizado 28/12/2024 18:44

Rio - David Luiz não é mais jogador do Flamengo. O jogador, de 37 anos, não terá o contrato renovado e está de saída. Um dos convidados para a 20ª edição do Jogo das Estrelas, neste sábado (28), no Maracanã, o zagueiro revelou que não recebeu contato da nova diretoria, que foi comunicado através das redes sociais e admitiu mágoa como foi conduzida a sua saída.

"A única vírgula de chateação que eu fico é que recebi o comunicado por rede social. Se não tivesse redes sociais, talvez eu não saberia ainda que não ia renovar. Ou foi algo intencional ou foi algo amador. Tinham pessoas aqui dentro que têm meu contato pessoal, acho que merece pelo menos uma ligação de homem para homem, falar e conversar. Acho que é a única coisa ruim que eu posso falar do que vivi dentro do Flamengo, o resto foi tudo maravilhoso", disse.

Em vídeo publicado neste sábado (28), David Luiz se despediu do Flamengo e reforçou o carinho que sente pelo clube, além de exaltar a torcida e os funcionários. Ao todo, entrou em campo 132 vezes, fez quatro gols e deu duas assistências. No período, conquistou quatro títulos: Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022 e 2024) e Campeonato Carioca (2024).