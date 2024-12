Ao todo, David Luiz entrou em campo 132 vezes pelo Flamengo e conquistou quatro títulos - Mauro Pimentel / AFP

Ao todo, David Luiz entrou em campo 132 vezes pelo Flamengo e conquistou quatro títulosMauro Pimentel / AFP

Publicado 28/12/2024 14:15

Rio - O zagueiro David Luiz se despediu do Flamengo nas redes sociais. Em vídeo publicado neste sábado (28), reforçou o carinho que sente pelo clube e fez questão de exaltar a torcida e os funcionários. Ele representou o Rubro-Negro nas últimas quatro temporadas.

"Bom, chegou o grande dia de nos despedirmos, Nação. Infelizmente não foi de uma forma mais formal, devido a inúmeros fatores, mas eu não poderia deixar de vir aqui e dizer que eu sou eternamente grato por tudo que vivi dentro do Flamengo. Vi toda a mobilização da torcida para que eu pudesse vestir o manto e foi assim durante todos esses anos. Sempre muito caloroso e genuíno, por todos os lugares que passamos", declarou o defensor.

"Foi gratificante poder abraçar vocês e retribuir este amor que sempre senti e sinto até hoje", declarou o defensor. Quero agradecer a todos os funcionários, do fundo do meu coração. Sem eles e a nação, não poderia conquistar os títulos que conquistei. Eu me despeço da mesma maneira que cheguei aqui: beijando o manto, que me deu muita alegria. Desejo sorte. Obrigado", complementou.

Ao todo, David Luiz entrou em campo 132 vezes pelo Flamengo, fez quatro gols e deu duas assistências. No período, conquistou quatro títulos: Libertadores da América (2022), Copa do Brasil (2022 e 2024) e Campeonato Carioca (2024).