Cleiton em treino do FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 27/12/2024 21:20 | Atualizado 28/12/2024 00:57

Rio - O novo diretor técnico do Flamengo, José Boto, que chegará ao Rio neste sábado, já trabalha pela manutenção do zagueiro Cleiton, de 21 anos. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o dirigente já procurou o staff do jovem para discutir uma renovação.

Cleiton fez apenas oito jogos como profissional do Flamengo e tem contrato até o fim de 2025. A partir do meio do ano, caso não tenha seu vínculo ampliado, ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe. O Benfica tem interesse na contratação do jovem.

Cleiton já recebeu elogios de muitos treinadores do Flamengo, apesar das poucas oportunidades. Na próxima temporada, o zagueiro irá fazer parte do grupo rubro-negro que irá iniciar a disputa do Campeonato Carioca.

Com a saída de David Luiz, o jovem poderá receber mais chances. O setor conta com Léo Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno como pilares para a próxima temporada.