Filipe Luís em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Filipe Luís em treino do FlamengoMarcelo Cortes/CRF

Publicado 26/12/2024 17:45

Rio - O Flamengo deve aproveitar as primeiras rodadas da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, para realizar jogos no Nordeste. Segundo o "ge", o Rubro-Negro deve mandar jogos em Aracaju (SE), Campina Grande (PB), Natal (RN) e São Luís (MA), com uma equipe alternativa.

Os jogos serão válidos pela primeira, segunda, terceira e quarta rodada da Taça Guanabara. O Flamengo enfrenta o Boavista, dia 12, em Aracaju; o Madureira, dia 16, em Campina Grande; o Nova Iguaçu, dia 19, em Natal; e o Bangu, dia 22, em São Luís.

É o segundo ano consecutivo que o Flamengo aproveita as rodadas iniciais do Carioca para mandar jogos no Nordeste. Em 2024, disputou partidas em João Pessoa, Aracaju e Natal. O jogo na Paraíba teve o maior público do ano na região.