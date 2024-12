Pedro não entra em campo desde setembro, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdo - Divulgação / Flamengo

Pedro não entra em campo desde setembro, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdoDivulgação / Flamengo

Publicado 25/12/2024 13:42 | Atualizado 25/12/2024 13:44

Rio - Romário não poupou elogios a Pedro. O Baixinho acredita que, em forma, o jogador do Flamengo , atualmente lesionado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, é o atacante ideal para a seleção brasileira.

Leia mais: Matheus Gonçalves celebra oportunidades com Filipe Luis no Flamengo: 'Foi bom'



"O Pedro, em forma, eu acredito que seja, hoje, o jogador que é o fazedor de gols, o artilheiro que a gente precisa", disse Romário no 'Prêmio Fui Clear', na última segunda (23). "O Pedro, em forma, eu acredito que seja, hoje, o jogador que é o fazedor de gols, o artilheiro que a gente precisa", disse Romário no 'Prêmio Fui Clear', na última segunda (23).

Pedro se machucou durante um treino da Seleção, em setembro, durante as eliminatórias da Copa do Mundo. Até o momento da lesão, ele havia marcado 30 gols e distribuído oito assistências com a camisa do Flamengo no ano, em 43 jogos,

Mesmo no departamento médico, o camisa 9 terminou 2024 como artilheiro do time. A tendência é de que ele só retorne aos gramados em meados de 2025.