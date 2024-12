Filipe Luís e José Boto se reuniram na Europa - Reprodução

Filipe Luís e José Boto se reuniram na EuropaReprodução

Publicado 23/12/2024 15:50

Portugal - Novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto teve seu primeiro encontro com o técnico Filipe Luís nesta segunda-feira (23), em Lisboa. O treinador curte férias com a família na Europa, enquanto o dirigente aproveita os últimos dias em seu país natal antes de viajar ao Brasil para iniciar os trabalhos no time carioca.

LEIA MAIS: Saiba os motivos que levaram o Flamengo a não renovar com David Luiz

Boto compartilhou uma foto do encontro com Filipe Luís, que aconteceu em um restaurante. Na legenda, o diretor escreveu: "Trabalho em andamento".

Boto e Filipe Luís já estão se comunicando há alguns dias. Os dois costumam se falar em ligações diariamente para definições em relação à próxima temporada. A principal delas até o momento foi a não renovação com o zagueiro David Luiz, que deixou o clube. Apesar de ter sido o primeiro encontro pessoal dos dois,. Os dois costumam se falar em ligações diariamente para definições em relação à próxima temporada. A principal delas até o momento foi a

José Boto passará o Natal com a família em Portugal antes de seguir para o Rio. O dirigente desembarca em solo carioca no próximo sábado (28).