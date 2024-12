João Victor em ação com a camisa do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

João Victor em ação com a camisa do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/12/2024 08:34

Rio - Revelação do Flamengo, o zagueiro João Victor, de apenas 17 anos, não participará do Sul-Americano sub-20, que acontece em janeiro, junto com a seleção brasileira. Convocado, ele não foi liberado pelo novo diretor de futebol José Boto, que já vem tomando decisões à distância.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, João Victor fará parte do grupo do Flamengo que viajará aos Estados Unidos para pré-temporada. O elenco embarcará para o país norte-americano no dia 10 de janeiro e retornará no dia 19.



Pelo planejamento da antiga diretoria, o Flamengo voltaria ao Brasil somente no dia 24. Porém, o presidente Bap mostrou preocupação com a alta do dólar e antecipou o retorno. Durante a viagem, o Rubro-Negro fará um amistoso contra o São Paulo, em Fort Lauderdale, na Flórida.