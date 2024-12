Rafinha, Diego Ribas, Filipe Luís e Diego Alves, a famosa "Geração 85" do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 21/12/2024 16:18

Ex-camisa 10 do Flamengo e atualmente trabalhando como comentarista da Globo, Diego Ribas revelou que analisa e "corneta" os jogos de Filipe Luís agora na função de técnico. Em um grupo de amigos denominado "cafezinho", onde Diego, Diego Alves e Filipe estão presentes, o ex-capitão do Rubro-Negro confessou que a brincadeira entre eles não tem limites.

"Tem sempre (corneta). Aquele grupo é sem limites na brincadeira. Mas acredito que nesse momento tem sido muito mais elogios mesmo. É uma brincadeira positiva de vê-lo como treinador agora. A resenha sempre existe e é divertido, deixa mais leve" , disse.

A amizade entre os ex-atletas se deu pelo tempo que os jogadores passaram juntos no Flamengo. Os três fizeram parte do momento fantástico do clube em 2019 e, na época, eram intitulados como "geração 85", que também contava com o lateral-direito Rafinha.



Apesar da brincadeira, Diego reforçou que tem muito orgulho de Filipe Luís como treinador do Flamengo. Ele acredita que a trajetória está apenas no começo e declarou torcida ao ex-lateral da equipe.