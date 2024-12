Roberto Firmino - centroavante do Al-Ahli - Reprodução / Instagram

Publicado 20/12/2024 20:29 | Atualizado 20/12/2024 20:30

Rio - O nome de Roberto Firmino está em pauta no Flamengo . A diretoria rubro-negra não fez proposta nem abriu negociações, mas avalia iniciar tratativas pela contratação do atacante. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A posição de centroavante se tornou uma das carências no elenco. Pedro está lesionado e só retorna no meio de 2025. Já Gabigol não teve o contrato renovado e não fica para a próxima temporada. Carlinhos, por sua vez, pegou 30 dias de suspensão no STJD

Com passagens pelo Liverpool, da Inglaterra, e pela seleção brasileira, o centroavante tem contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, até junho de 2026. Contratado no ano passado, o atacante disputou 53 jogos pela equipe saudita, anotou 15 gols e deu 11 assistências.

Firmino saiu do Brasil aos 19 anos depois de ser um dos destaques do Figueirense na campanha de acesso à Série A do Brasileirão, em 2010. Naquele ano, ele marcou 11 gols em 51 jogos. Em dezembro, foi para o Hoffenheim, da Alemanha.