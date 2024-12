Roberto Firmino comemorando gol marcado pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/12/2024 08:39 | Atualizado 21/12/2024 08:43

Rio - O nome de Roberto Firmino entrou em pauta no Flamengo e a possibilidade do ex-atacante do Liverpool ser contratado animou os rubro-negros na Web. Abaixo, veja algumas reações:

estão ''debatendo'' sobre Roberto Firmino jogar no Flamengo? gente... esse ''debate'' não deveria existir! TRAGAM ELE IMEDIATAMENTE!

o cara joga de centro avante, falso 9, segundo atacante, e se precisar ele ainda tem MUITA QUALIDADE pra fazer meia atacante/armador. — Urubu Carioca (@Urubucarioca10) December 21, 2024

Eu quero muito ver Roberto Firmino no Flamengo, na moral mesmo

Nego definitivamente não tá entendendo que esse maluco vai sobrar aqui jogando de referência ou de SA com o Pedro — João Lucasᶜʳᶠ (@1895_jlm) December 21, 2024

Roberto Firmino seria uma baita contratação do Flamengo, torço muito por isso. — Tiago Santos ᶜʳᶠ (@ASSISFLA) December 20, 2024

FECHADO COM A OPERAÇÃO ROBERTO FIRMINO NO FLAMENGO! pic.twitter.com/O3fyKmyl8a — Vini Rubro-negro (@vinirubronegro_) December 20, 2024

sim eu quero roberto firmino no Flamengo — jpᶜʳᶠ (@wolfkickss) December 21, 2024

Ainda não há propostas nem negociações pelo atacante. Porém, a diretoria do clube carioca avalia a possibilidade de iniciar conversas.

Com a lesão de Pedro, que só retornará no meio da próxima temporada, a saída de Gabigol, além da suspensão de Carlinhos , a posição de centroavante se tornou uma das carências no elenco.

Firmino defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita. No entanto, de acordo com a imprensa do país, Matthias Jaissle, técnico do clube, solicitou sua substituição na janela de transferências de janeiro.

O desejo do comandante alemão é utilizar a vaga de estrangeiro ocupada pelo jogador para contratar um ponta-esquerda e reforçar o elenco.