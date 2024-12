Léo Pereira em ação com a camisa do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Léo Pereira em ação com a camisa do FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 20/12/2024 19:00

Argentina - O Boca Juniors busca reforçar sua zaga com Léo Pereira, do. A informação é do jornalista Tato Aguilera, do canal TYC Sports, da Argentina. De acordo com ele, o técnico Fernando Gago indicou o jogador de 28 anos como prioridade em uma lista enviada à diretoria.