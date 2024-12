Athirson, ex-Flamengo, em jogo solidário - Divulgação

Publicado 19/12/2024 18:25

Rio - Ídolo do Flamengo, Athirson vai reunir seus amigos para um jogo solidário, que acontecerá neste domingo (22), às 10h, no Centro de Futebol Zico (CFZ), em prol de crianças com câncer. A partida terá transmissão do Canal Nosso Futebol, na TV por Assinatura para todo o país, e da FlaTV, no YouTube.



Para acompanhar o jogo presencialmente é necessário doar um ou mais brinquedos, que serão destinados a crianças em tratamento contra o câncer, em parceria com o Programa Missão Medula, coordenado pela agente de projetos sociais Marcia Abdalla.

"Eu sempre ajudei as pessoas, mas nunca divulguei. Meu sonho era fazer um jogo para reunir os amigos e ajudar a quem precisa. Tem tanta criança ali que tá com um problema, mas aquele presentinho no natal vai fazer elas ficarem tão felizes, que isso me emociona muito", disse Athirson.



O Jogo Solidário do Athirson teve sua primeira edição em 2019, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora -MG. Após a pandemia, a partida foi realizado mais duas vezes no Estádio Ronaldo Nazário, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Agora, chega à sua quarta edição CFZ, na Zona Oeste do Rio.



Estarão presentes: Petkovic; Wilson Gottardo; Gilberto Melo; Grafite; Leandro Ávila; Jean; Carlos Germano; Fernandão; Douglas Silva; Bruno Quadros; Toró; Thiago Coimbra; Lê; Pimentel; Nenén do Beach Soccer; Marcelo Leite; Luiz Carlos Imperador; Felipe Adão; Nelinho; Emerson Urso; Pedrinho; além de outras personalidades do esporte e da música, como Olivinha, do Basquete, MC Koringa, Alex Ribeiro, Sidclei do Salgueiro, entre outros.



"Será uma alegria muito grande receber todos no CFZ, desde já agradecendo a todos que sempre participam apoiando, meus amigos ex-atletas e outros que ajudam nessa campanha. Além de uma agradecimento especial ao Zicão, nosso ídolo, e ao Thiago Coimbra por todo apoio", celebrou.