Arrascaeta vestirá a camisa 10 do Flamengo a partir de 2025Divulação/Flamengo

Publicado 18/12/2024 23:23

Rio - O novo presidente do Flamengo , Luiz Eduardo Baptista, criticou a forma como Arrascaeta recebeu a camisa 10 do time e estimou que o clube deixou de ganhar de R$ 10 a R$ 12 milhões por isso. Bap mostrou que o Rubro-Negro não estava preparado para faturar em cima da novidade ao afirmar que nenhuma loja sabia da mudança de número do uruguaio.

"Há dois anos, eu trouxe essa ideia para o presidente (Landim), a camisa 10 tem que ser do Arrascaeta. Ele dizia: 'Está cedo, o Diego vai ficar muito com a gente'. Eu dizia: 'Quando a gente der para o Arrascaeta, devemos comprar 1 milhão de camisas e colocar o número 10 e o nome De Arrascaeta'", disse Luiz Eduardo Baptista.

"A gente deveria alavancar a relação que temos com o Mercado Livre e fazer com que esses caras entregassem em 24h, em qualquer lugar do Brasil, a camisa 10 do Arrascaeta. Dois anos depois, a gente entrega a 10 para o Arrascaeta. Não tem camisa tamanho G nas lojas, nenhuma loja sabia que isso iria acontecer, a gente não tem o número 10, nem o nome dele nas lojas para vender. Eu estimo que o Flamengo deixou de R$ 10 a R$ 12 milhões na mesa com esse tipo de atitude. Como torcedor, acho absolutamente meritório que a camisa 10 seja do Arrascaeta, já defendi isso há um tempo. Fazer dessa forma é uma prova de amadorismo e de queimar dinheiro", completou.

Arrascaeta recebeu a 10 do Flamengo na última segunda-feira (16). O presidente Rodolfo Landim fez uma chamada de vídeo com o uruguaio, que estava na Itália de férias, e faz o anúncio.

A situação pegou a nova diretoria do clube desprevenida . A expectativa não era que a gestão de Rodolfo Landim, que vive seus últimos momentos, fosse realizar a ação em 2024.

O número 10 estava vago no Rubro-Negro desde maio, quando Gabigol foi punido por aparecer em uma foto com a camisa do Corinthians. O atacante, então, passou a usar a 99.

Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 e recebeu a camisa 14. Ele se tornou um dos principais ídolos da história recente do clube carioca e já soma 13 títulos com o Manto. Os principais foram: duas Libertadores; dois Brasileiros; e duas Copas do Brasil.