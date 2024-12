Arrascaeta vai utilizar a camisa 10 em 2025 - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 17/12/2024 07:30 | Atualizado 17/12/2024 07:34

Rio - A oficialização de Giorgian de Arrascaeta, de 30 anos, como novo camisa 10 do Flamengo pegou a nova diretoria do Flamengo desprevenida. De acordo com informações do portal "UOL", a expectativa não era que a gestão de Rodolfo Landim, que vive seus últimos momentos, fosse realizar a ação em 2024.

Apesar disso, o grupo político que irá assumir o clube no próximo ano, que tem Luiz Eduardo Baptista, o Bap, não irá rever a escolha. O uruguaio irá realmente vestir a camisa imortalizada por Zico na temporada de 2025.

Utilizar a camisa 10 é um sonho de Arrascaeta há algumas temporadas. Após a aposentadoria de Diego Ribas, o uruguaio esperava receber a numeração. Porém, Gabigol acabou sendo encarregado até o se envolver em polêmicas neste ano e o número passou a ser vago.

Ao lado de Bruno Henrique, Arrascaeta é o jogador mais vitorioso do atual elenco do Flamengo com 13 títulos conquistados. Os principais são: duas Libertadores, dois Brasileiros e duas Copas do Brasil.