Zico é o maior ídolo da história do FlamengoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 16/12/2024 10:57

Rio - Com o fim da passagem de Gabigol pelo Flamengo, Giorgian Arrascaeta, de 30 anos, admitiu que tem o desejo de utilizar a camisa 10 do clube carioca no ano que vem. Neste domingo, no evento de despedida de Adriano Imperador, no Maracanã, o uruguaio recebeu o aval do maior jogador da história do clube: Zico.

"Eu abençoei todos, comigo não tem esse negócio de número. Foi uma honra ter vestido a camisa 10 do Flamengo, acho que honrei bem aquela camisa, aquele número. E lógico que quem vier, vai estar sempre bem-vindo", disse o Galinho.

Outro ex-apoiador do Flamengo, que vestiu a camisa 10, Diego Ribas também deu sua autorização para o uruguaio, e propôs que Arrascaeta receba imediatamente sua nova numeração.

"Eu daria a camisa 10 para ele (Arrascaeta) imediatamente. Inclusive, para ele passar as férias agora. É um craque, acho que vai estar em boas mãos. O Arrasca é um cara sensacional, respeita muito o clube, entende o clube, é um jogador super decisivo, profissional, então, só sobram elogios para o Arrasca. Espero que esse momento chegue logo. E vai ser bonito vê-lo com a camisa 10", opinou.

Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 e recebeu a camisa 14. Ele se tornou um dos principais ídolos da história recente do clube carioca conquistando 13 títulos. Os principais foram duas Libertadores, dois Brasileiros e duas Copas do Brasil.