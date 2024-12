Arrascaeta é um dos ídolos do Flamengo - Pablo Porciuncula/AFP

Rio - O Flamengo anunciou que Arrascaeta vestirá a camisa 10 a partir de 2025. O presidente do clube, Rodolfo Landim, fez uma chamada de vídeo com o uruguaio nesta segunda-feira (16) e contou a novidade.

"Desde a sua chegada ao Clube de Regatas do Flamengo, a sua dedicação, talento e paixão pelo nosso time têm sido inspiradores. Ao longo dos últimos seis anos, você nos brindou com momentos mágicos e conquistas memoráveis que ficarão marcadas em nossa história e do nosso clube. A Nação é muito grata por todas as vitórias que você ajudou a conquistar, pelos títulos que celebramos juntos. Você é uma referência de uma era de conquistas e, merecidamente, sua trajetória no clube faz de você um grande ídolo", disse Landim, em carta lida a Arrascaeta.

"É importante ressaltar que apenas os grandes ídolos têm a honra de vestir a camisa 10. E você, definitivamente, já fez por merecer essa distinção. O reconhecimento do seu comprometimento e sua genialidade em campo é uma unanimidade entre todos os torcedores do clube. Que essa camisa se torne um incentivo a mais para enfrentar os nossos futuros desafios e que ela te ajude a nos trazer muitas vitórias e a conquista de ainda mais títulos. Esteja certo de que você sempre terá um lugar especial coração da nação rubro-negra e em especial no meu", completou.

A camisa 10 do Rubro-Negro estava vaga desde maio, quando Gabigol foi punido por aparecer em uma foto com a camisa do Corinthians. O atacante, então, passou a usar a 99.

"Muito feliz com essa notícia. Minhas palavras desde que cheguei ao Flamengo são só de gratidão por tudo que tenho vivido dentro do clube e por como essa torcida me recebeu desde que cheguei. Essa camisa 10 para mim é muito especial. Sei o tamanho e o peso que ela tem. Então, vou me preparar da melhor forma possível para representar da melhor forma dentro do campo e fora também", disse Arrascaeta, que usava o número 14 no Fla.



Com o fim da passagem de Gabi pelo Flamengo, Arrascaeta admitiu que tem o desejo de utilizar 10 em 2025. No último domingo, no jogo de despedida de Adriano Imperador, no Maracanã, o uruguaio recebeu o aval do maior jogador da história do clube: Zico.

"Eu abençoei todos, comigo não tem esse negócio de número. Foi uma honra ter vestido a camisa 10 do Flamengo, acho que honrei bem aquela camisa, aquele número. E lógico que quem vier, vai estar sempre bem-vindo", disse o Galinho.

No mesmo evento, Diego Ribas, que também vestiu a 10 do Flamengo, também aprovou. Ele exaltou Arrascaeta e destacou que o uruguaio entende e respeita muito o clube.

"Eu daria a camisa 10 para ele (Arrascaeta) imediatamente. Inclusive, para ele passar as férias agora. É um craque, acho que vai estar em boas mãos. O Arrasca é um cara sensacional, respeita muito o clube, entende o clube, é um jogador super decisivo, profissional, então, só sobram elogios para o Arrasca. Espero que esse momento chegue logo. E vai ser bonito vê-lo com a camisa 10", opinou.

Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 e recebeu a camisa 14. Ele se tornou um dos principais ídolos da história recente do clube carioca e já soma 13 títulos com o Manto. Os principais foram: duas Libertadores; dois Brasileiros; e duas Copas do Brasil.