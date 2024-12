Comemoração de Ricardo Lomba, novo presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo - Paula Reis / Flamengo

Comemoração de Ricardo Lomba, novo presidente do Conselho Deliberativo do FlamengoPaula Reis / Flamengo

Publicado 16/12/2024 22:47 | Atualizado 16/12/2024 22:47

Rio - Ricardo Lomba foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo para o triênio 2025-2027. A votação aconteceu nesta segunda-feira, entre 8h e 21h, (16) na sede do clube, na Gávea. Silvio Bastos é seu vice.

Silvio Bastos, à esquerda, ao lado de Ricardo Lomba, à direita Paula Reis / Flamengo

"Sei da responsabilidade que é assumir um conselho dessa importância. Agradeço aqui ao Bap que me apoiou desde o início, foram vários grupos de apoio, e isso é muito importante, porque conseguimos unir grupos de todos os seguimentos do Flamengo. Isso cria um ambiente político bom para a gente ter um Conselho Deliberativo mais leve, mais plural e mais participativo. Conto com o apoio de todos os conselheiros. Agradeço ao Landim, que liderou esse ambiente", disse Ricardo Lomba.

Dentre as funções do presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, estão avaliar o balanço anual do clube e promover votações de temas como contratos de patrocínio.