Róger Guedes defendo o Al-Rayyan, do Catar - Reprodução

Róger Guedes defendo o Al-Rayyan, do CatarReprodução

Publicado 16/12/2024 08:00

Rio - O nome de Roger Guedes virou motivo de debate no Flamengo. O atacante tem a aprovação do presidente eleito Luiz Eduardo Baptista, o Bap, mas não é unanimidade internamente. Segundo o "ge", o novo diretor José Boto e o técnico Filipe Luís, por exemplo, não deram aval.

O Flamengo já fez contatos com o Al-Rayyan, do Catar, para saber a situação de Roger Guedes. O jogador não está descartado, mas não é o nome preferido de José Boto e Filipe Luís. O novo diretor só chega ao Rio de Janeiro após o Natal, mas já iniciou o planejamento mesmo de longe.

A tendência é que outros nomes sejam apresentados e debatidos. O intuito é buscar jogadores com perfil diferente de Roger Guedes e que se encaixe melhor no estilo de jogo desejado por Filipe Luís. Por outro lado, as características do atacante agradam a nova gestão do Flamengo.

Revelado pelo Criciúma, Róger Guedes já defendeu Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians no Brasil, além de Shandong Luneng, da China, antes de ir para o Catar. O atacante, de 28 anos, está no Al-Rayyan, do Catar, desde agosto do ano passado, e soma 34 gols e seis assistências em 46 jogos.