Luiz Eduardo Baptista, o Bap, toma posse como presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 18/12/2024 22:11 | Atualizado 18/12/2024 22:16

Rio - Luiz Eduardo Baptista tomou posse como presidente do Flamengo na noite desta quarta-feira, 18, na sede do clube, na Gávea, Zona Sul do Rio. Flavio Willeman foi empossado como vice. Bap estará à frente do Rubro-Negro pelo próximo triênio (2025 a 2027).

"Agradeço aos amigos que sempre estiveram comigo ao longo desses 12 anos de vida política no clube, ao nosso ídolo maior, o Zico. Obrigado também a quem decidiu olhar para frente e deixar nossas diferenças para trás. Nós concluímos que eram pequenas as diferenças com o tanto que concordávamos sobre o futuro do Flamengo. Aos sócios que decidiram votar na gente pelo que somos, pelo nosso time. E à torcida, por onde passo sempre tem palavras de apoio e entusiasmo. Essa paixão só cresceu com tempo", disse Bap.

Bap ao lado de Flavio Willeman Gilvan de Souza / CRF

Durante solenidade, ele também nomeou os 14 vice-presidentes que estarão em sua gestão. A ideia é que eles se transformem em conselheiros, membros do conselho diretor.

"O conselho diretor vai ser como conselho de empresa. Eles vão aconselhar, mas não vão decidir. Não precisamos ser SAF para nos organizarmos de maneira profissional. Quero deixar um legado, e espero que no primeiro trimestre do ano que vem tenhamos um regramento no Estatuto sobre a função dos vice-presidentes", destacou.

Luiz Eduardo Baptista foi eleito presidente do Flamengo no dia 9 de dezembro, com 1.731 votos. O candidato da situação, Rodrigo Dunshee ficou em segundo, com 1.166 votos. Maurício Gomes de Mattos, da oposição, assim como Bap, ficou em terceiro, com 363.

Veja os vice-presidentes nomeados

Claudio Pracownick: VP de finanças

Flavio Willeman: VP da Procuradoria Geral

Ricardo Campelo: VP de Responsabilidade Social e Cidadania

Ricardo Hinrichsen: VP de Marketing e Comunicação e de Consulados e Embaixadas

Sérgio Bessa: VP de Planejamento

Fabio Palmer: VP de futebol profissional e de futebol de base

Fabio Coelho: VP de Tecnologia da Informação

Carlos Peixoto: VP de Relações Externas

Fabio Domingos: VP de Secretaria Geral

Pedro Iootty: VP de Gabinete da Presidência

Edson Menezes: VP de Esportes Olímpicos e de Remo

Marcos Motta: VP de Administração

Rodrigo Tostes: VP de Patrimônio

Jose Antonio da Rosa: VP de Patrimônio Histórico