Rogério Ceni e Marcos Braz no Ninho do Urubu Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 17/12/2024 23:12 | Atualizado 17/12/2024 23:24

Rio - O atual vice-presidente de futebol do Flamengo , Marcos Braz, disse que errou ao ter demitido Rogério Ceni em 2021. Ele fez a "confissão" em entrevista ao jornalista Benjamin Back, no canal "Benja Me Mucho".

"Acho que foi um dos erros que cometi: ter mandado o Rogério Ceni embora. Nunca falei isso, é a primeira vez. Não é que eu me arrependi, até porque quem veio foi o Renato (Gaúcho), pessoa fantástica, um técnico fantástico. O Flamengo estava sendo muito comprometido em relação às convocações do Tite (então técnico da seleção brasileira). Teve um momento que estava jogando cada a três ou quatro dias. E tinha uma promessa da CBF de estender o campeonato. O Caboclo (então presidente da CBF) cai, e o campeonato não é estendido. A gente é obrigado a jogar numa loucura. Em 18 dias, jogamos sete partidas, uma loucura", disse Braz.

O dirigente ainda contou que Ceni chegou a pedir sair do Flamengo em outros momentos, antes do título do Campeonato Brasileiro. Nas duas ocasiões, porém, Braz bancou o treinador.

"Rogério Ceni me pediu duas vezes para ser demitido antes de ser campeão brasileiro. Duas vezes no vestiário. Flamengo não tinha sido campeão de nada ainda com ele, foi quando o Brasileiro se estendeu um pouco mais no outro ano, e tivemos jogos acho que contra o Ceará ou Fluminense, não me recordo. A gente perde, vai para uma sala, eu e ele sozinho e ele fala: 'Marcos, eles não estão entendendo o que eu quero falar, acho que estou atrapalhando. Quero sair'", contou Braz.

"Aí falei: 'Você não vai sair, e o nosso último jogo é contra o São Paulo no Morumbi. Vamos ser campeões lá dentro, onde você foi campeão a vida toda'. Eu levantei, a gente foi e fechou a roda (de jogadores), e vida que segue. No jogo seguinte, o Flamengo perdeu de novo ou empate, e falei: 'Não vou te demitir'. No final, o que aconteceu? O Flamengo vai jogar com o São Paulo, perde o jogo, mas o Inter não ganha do Corinthians. Flamengo campeão brasileiro (risos)", completou.

O Rubro-Negro oficializou a contratação de Rogério Ceni no dia 10 de novembro de 2020. À frente do Fla, ele conquistou o Brasileirão de 2020, o Campeonato Carioca de 2021 e a Supercopa do Brasil de 2021.

Ele deixou o clube no dia 10 de julho de 2021. Na ocasião, o Flamengo surpreendeu ao anunciar a demissão do treinador na madrugada.