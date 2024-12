Neymar vestiu a camisa 10 - reprodução/instagram

Neymar vestiu a camisa 10reprodução/instagram

Publicado 17/12/2024 09:47

O ex-goleiro Júlio César gostaria de ver Neymar no Flamengo e tentou dar uma força nessa possibilidade ao. Ele revelou, em entrevista ao ao Charla Podcast, que a reação foi animadora.

"Eu já mandei mensagem para ele com a camisa do Flamengo. Ele começa a rir e responde: ‘Já pensou?’. Seria muito legal ele no Flamengo. O Ronaldinho foi legal… ver esses caras com a camisa do Flamengo... tá maluco", contou.



Júlio César também elogiou bastante Neymar, com quem atuou pela seleção brasileira.



"Neymar é um moleque sensacional, principalmente para o grupo. Sempre foi carismático e para cima. Não tem como falar mal dele, é um moleque incrível”, iniciou Julio Cesar, em entrevista ao Charla Podcast.



Desejo de jogar pelo Flamengo



O flerte de Neymar com o Flamengo é antigo. Em diversos momentos o jogador tirou fotos segurando uma camisa rubro-negra e já falou abertamente sobre uma eventual possibilidade de jogar pelo clube.



"Quem sabe, para mim seria uma grande honra jogar no Flamengo. No Maracanã, estar aqui todo dia… É um time, sim, que tenho vontade de jogar”, disse Neymar em dezembro de 2016, após participar do Jogo das Estrelas de Zico.