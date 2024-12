Vini Jr em ação pelo Flamengo na Libertadores de 2018 - Gilvan de Souza / Flamengo

Vini Jr em ação pelo Flamengo na Libertadores de 2018Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/12/2024 15:43 | Atualizado 17/12/2024 15:45

se junta a Vasco, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo e Santa Cruz.

conquista de Vini Jr do prêmio The Best coloca o Flamengo em um seleto grupo de clubes brasileiros formadores de melhor jogador do mundo. O Rubro-Negro

Vini Jr chegou às categorias de base do Flamengo aos 10 anos e passou por toda a formação no clube, ao contrário de outros melhores do mundo. Romário, por exemplo, começou no Olaria antes de ir para o Vasco, que o revelou para os profissionais.



Mesmo caso de Ronaldo Fenômeno, que deu os primeiros passos no futebol no São Cristóvão antes de encerrar a formação no Cruzeiro, onde estreou.



Já Ronaldinho Gaúcho foi revelado pelo Grêmio, enquanto Kaká começou nas divisões de base do São Paulo e, Rivaldo, no Santa Cruz.



E Vini Jr estreou pelos profissionais do Flamengo em 2017, ainda com 16 anos. Ele entrou aos 37 minutos do segundo tempo no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, na primeira rodada do Brasileirão daquele ano, em 13 de maio.



Naquela época, o atacante já tinha a venda ao Real Madrid encaminhada. Em sua primeira temporada pelo Rubro-Negro, disputou 37 partidas.