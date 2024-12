Vini Jr teve temporada espetacular no Real Madrid - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2024 15:22

Eleito melhor jogador do mundo nesta terça-feira (17), Vini Jr não escondeu sua emoção ao receber o prêmio The Best Fifa durante cerimônia em Doha, no Catar. Em seu discurso, o brasileiro lembrou da infância difícil em São Gonçalo e destacou a importância de ter conseguido chegar ao topo.

"Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto do crime. Poder chegar é muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças que acham impossível, mas que podem chegar até aqui. Agradecer à minha família, que deixou de viver o sonho deles para viver por mim", disse Vini.

O camisa 7 também fez questão de agradecer aos dois times que mudaram sua vida: o Real Madrid, seu atual clube, e o Flamengo, que o revelou para o mundo do futebol.

"Agradecer ao meu time, que me fez chegar até aqui. Quero seguir por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que que me viu nos campos, nas ruas. Não poderia chegar aqui sem o Flamengo", completou.

Com a conquista do The Best, Vini supera a decepção de perder o troféu Bola de Ouro, entregue pela revista France Football', para Rodri, do Manchester City. De quebra, faz o Brasil voltar a ter um representante no topo 17 anos depois.



Desde a conquista de Kaká, em 2007, o país vivia esse jejum, que por sinal foi o maior desde o início da premiação da Fifa, em 1991. Além do ex-meia, Vini Jr repete Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, e retoma uma tradição de ter um jogador brasileiro como o melhor do mundo.