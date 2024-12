Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2024 15:20

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, está solteira, porém, a beldade busca um amor. Ao analisar as características que pretende encontrar em um homem, ela afirmou que deseja segurança e também prioridade para voltar a se relacionar.

"Não há nada melhor do que um homem que faz você se sentir segura, com quem você sabe que se algo acontecer ele resolverá rapidamente, sempre colocando você em primeiro lugar", disse em entrevista ao portal "Popular".

Em relação ao passado, Eli não vê importância. A musa deseja que uma nova história seja iniciada a partir do momento em que o relacionamento começa.

"Sempre digo que o passado não importa, mas sim como você molda o seu futuro e que ele está no bom sentido. E moldo meu futuro com um homem bom, trabalhador, honesto, fiel e que me tem como única rainha", opinou.