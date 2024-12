Mbappé pode reforçar o Real Madrid na final da Copa Intercontinental - AFP

Publicado 17/12/2024 15:18

O Real Madrid deve contar com o Mbappé na final da Copa Intercontinental, diante do Pachuca, do México, no estádio Lusail. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (17), o técnico Carlo Ancelotti disse que o camisa nove treinou bem e não sentiu nenhuma limitação de movimentos.



"Ontem ele treinou e se sentiu bem. Correu e participou normalmente. Se estiver apto, deve jogar. Estamos conversando com o jogador e também com os médicos. O treinamento de hoje é importante e estamos otimistas", afirmou o treinador italiano.



Mbappé se machucou na partida diante da Atalanta, em duelo válido pela Liga dos Campeões, no dia . Diante da gravidade da lesão e do pouco tempo para se recuperar para a final da Copa Intercontinental, sua presença chegou a ser praticamente descartada.



Na entrevista pré-jogo, Ancelotti foi questionado também sobre a possibilidade de atingir uma marca importante pelo Real Madrid: a de técnico mais vencedor da história do time merengue.



Com 14 troféus, ele aparece empatado com Miguel Muñoz. "Também é algo muito importante alcançar tanto sucesso por esse clube. Vamos tentar conseguindo isso. É uma honra ser comparado a grandes treinadores", disse.



Sobre o confronto com o Pachuca, o treinador italiano disse estar preparado para uma difícil missão.

"Todos os jogos são uma armadilha. Se o Pachuca chegou até aqui, é porque tem mérito. Temos que nos preparar bem", declarou.