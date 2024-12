Gabigol com a camisa do Flamengo no Japão - Reprodução

Gabigol com a camisa do Flamengo no JapãoReprodução

Publicado 19/12/2024 14:27

Rio - De férias no Japão após encerrar sua vitoriosa passagem pelo Flamengo, Gabigol causou euforia nas redes sociais nesta quinta-feira (19). O atacante postou uma foto vestindo a camisa do Rubro-Negro no país asiático.

Apesar de ter deixado o Flamengo, Gabigol ainda não confirmou onde jogará em 2025. O destino mais provável do ídolo rubro-negro é o Cruzeiro, mas o acerto ainda não foi confirmado pelas partes.

Gabigol deixa o Flamengo com 308 jogos disputados, 107 gols e 43 assistências. Ao todo, foram 13 títulos, recorde do clube que o ídolo divide com Zico, Júnior, Arrascaeta e Bruno Henrique: duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e quatro edições do estadual (2019, 2020, 2021 e 2024).

Sem Gabigol, o Flamengo deve se movimentar no mercado em busca de um atacante. Róger Guedes, ex-Corinthians e Atlético-MG, e Richarlison, do Tottenham, são os favoritos.