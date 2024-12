José Boto - Reprodução/Instagram @nkosijek

Publicado 19/12/2024 09:21

"Eu só queria dizer que estou superfeliz por me juntar à Nação e que não vejo a hora de chegar ao Rio e começar a trabalhar. Neste momento, ainda tenho mais dois dias de contrato com meu clube, quero focar no jogo de sexta-feira, mas queria dizer que estou superfeliz e supermotivado por me juntar à Nação e começar a trabalhar", disse José Boto ao 'ge'.

O dirigente, que desembarcará no Rio de Janeiro no dia 28, já começou a se despedir do Osijek, da Croácia . Na última quarta-feira (18), publicou fotos de uma festa de despedida organizada por jogadores e funcionários do clube croata. Além disso, garantiu, através de nova postagem, que a decisão de sair "não foi fácil".

Além do NK Osijek, Boto trabalhou no Benfica, de Portugal, tanto como olheiro quanto como líder do Departamento de Prospecção do clube, que tinha Jorge Jesus como treinador. Tal setor tem como responsabilidade a observação, avaliação e recrutamento de atletas para os Encarnados. Ele ainda soma passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.