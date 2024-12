David Luiz é zagueiro do Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

David Luiz é zagueiro do FlamengoMauro Pimentel / AFP

Publicado 19/12/2024 18:04

Rio - David Luiz teve seu primeiro contato com a. Em conversa com José Boto, novo diretor de futebol, o zagueiro, e permanecer no clube em 2025, como informou primeiramente o jornalista Venê Casagrande.