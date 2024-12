João Paulo Sampaio ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

João Paulo Sampaio ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 20/12/2024 12:59

Rio - De olho na reformulação do departamento de futebol, o Flamengo deve fazer uma nova investida por João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, que recusou a primeira oferta. A diretoria rubro-negra vê que o português José Boto, novo diretor, gosta da ideia da contratação e aguarda sua chegada ao Rio de Janeiro para nova proposta.

Boto terá autonomia na montagem da equipe que irá comandar departamento de futebol. Ele chegará ao Flamengo com outros dois profissionais: um assistente direto e um chefe de scouting, que chegarão em um segundo momento ao clube.

O Flamengo quer João Paulo Sampaio tenha influencia e auxilie José Boto no time principal, mas que também assuma a coordenação geral das categorias de base. Bap, novo presidente, está disposto a pagar os R$ 2 milhões de multa para tirá-lo do Palmeiras. As informações são do site "ge".

João Paulo Sampaio, de 47 anos, está no Palmeiras desde o início de 2015 e soma mais de 200 títulos entre as categorias sub-11 e sub-20. No Verdão, foi responsável pela revelação de joias como Endrick e Estêvão, que alavancaram a gestão e encheram os cofres - além do retorno em campo.