Erick Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 - Marcelo Cortes / Flamengo

Erick Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/12/2024 19:19

Rio - Volante do Flamengo, Erick Pulgar publicou nota nas redes sociais e afirmou que não faz parte de seus planos no momento retornar ao futebol chileno. O jogador está de férias com familiares em seu país de origem e se posicionou após repercussão da imprensa local sobre suposta conversa com o Colo-Colo.

Pulgar chegou ao Rubro-Negro em 2022 e tem contrato até dezembro de 2025. As partes ainda debatem sobre uma possível renovação, enquanto o volante chileno almeja uma valorização salarial.

Veja a nota publicada por Erick Pulgar:

"Queria esclarecer algumas coisas que vejo na imprensa. Depois de uma temporada difícil no meu clube, estou aproveitando alguns dias de férias no Chile antes de retornar ao Brasil. Não estamos conversando com nenhum clube chileno, não está nos meus planos voltar a jogar no Chile por enquanto.

E também não estou vivendo de nenhum drama familiar ou algo parecido. Felizmente, todos da minha família e amigos estão muito bem. Por isso, gostaria de pedir que vocês não inventem coisas, que não assumam certas coisas que são falsas. Eles machucam as pessoas, desinformam e confundem as pessoas."