Gabigol se despede do Flamengo após seis temporadas - Marcelo Cortes/Flamengo

Gabigol se despede do Flamengo após seis temporadas Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 21/12/2024 21:25

Especulado no Cruzeiro após anunciar sua saída do Flamengo, Gabigol abriu neste sábado (21) uma contagem regressiva em seu canal oficial no YouTube. Internautas e torcedores da equipe mineira ficaram curiosos para saber o que irá ser divulgado no canal.

Ídolo do Flamengo, Gabigol anunciou nas últimas semanas que não fica no clube para a temporada de 2025. Dessa forma, o Cruzeiro apareceu como favorito para contratar o atacante e encaminhou um acordo por quatro anos.

De acordo com a rádio Itatiaia, a previsão é que Gabigol seja anunciado como o mais novo reforço do Cruzeiro no dia 2 de janeiro, data em que o clube irá comemorar 104 anos. A Raposa teria reservado o Mineirão, em Belo Horizonte, para 4 de janeiro, visando a apresentação dos novos contratados.