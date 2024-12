Michael vibra após marcar em vitória do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 22/12/2024 15:18 | Atualizado 22/12/2024 15:53

Rio - Michael fez um balanço da temporada 2024 pelo Flamengo. O atacante, que retornou ao clube carioca em agosto, lembrou da dificuldade para se adaptar ao fuso horário e lamentou a lesão que o tirou dos gramados por mais de um mês. Apesar de ter conquistado a Copa do Brasil, ele acredita que poderia ter ajudado mais o time.

"Cheguei aqui neste ano e queria disputar todos os títulos. Cheguei e me machuquei (lesão muscular). Queria poder ajudar mais. Não foi fácil. Não tinha ainda me adaptado ao fuso horário, mas no clube estava adaptado porque conhecia o ambiente, as pessoas. Queria muito voltar ao Brasil e fiquei muito feliz pelo desejo do Flamengo de me querer de volta. Fiquei triste de machucar. Poderia ter ajudado mais", disse Michael, ao "ge", depois de participar do jogo das estrelas promovido pelo atacante Estêvão, do Palmeiras.

Ele também projetou a temporada 2025 e reforçou o desejo de "disputar tudo". No próximo ano, o Rubro-Negro disputará Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Supercopa do Brasil e o Super Mundial.

"Quero dar o meu melhor e fico muito feliz de poder ajudar, estar trabalhando. Espero poder ajudar a disputar tudo", disse Michael.