Rodolfo Landim está em reta final de mandato como presidente do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/12/2024 17:46

Rio - Na véspera de Natal e com poucos dias restantes de mandato, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, publicou uma carta com a prestação de contas de seus seis anos à frente do clube. Seu primeiro triênio foi de 2019 a 2021, tendo conseguido a reeleição para 2022 a 2024. Já em vídeo nas redes sociais, valorizou as conquistas do período como gestor na Gávea e o caminho para os próximos anos.

O documento foi elaborado e divulgado por Landim aos sócios do Rubro-Negro. Nele, o atual mandatário, que passará a cadeira de presidente para Bap, cita os resultados financeiros e o patrimônio deixados para a futura gestão.

Veja trechos da carta de Landim:

"Hoje entregamos o Flamengo com receitas recorrentes acima de R$1,19 bilhão, quase o dobro do valor corrigido de 2018, quando recebemos o Clube, e forte geração de caixa, de mais de R$200 milhões/ano, fruto das altas margens operacionais resultantes de nossa gestão.

O Flamengo jamais esteve tão preparado e tão sólido em toda sua história para enfrentar os desafios que terá pela frente. Resta desejar boa sorte e continuado sucesso à nova equipe que assumirá a gestão do Clube a partir do início de janeiro do próximo ano", disse.

Landim encerra seu mandato com 13 títulos conquistados: quatro Cariocas (2019, 2020, 2021 e 2024), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa (2020) e duas Supercopas (2020 e 2021).

Na parte financeira, o clube superou R$ 1 bilhão em receita bruta por três anos consecutivos. Em 2022 (R$ 1,043 bilhão), 2023 (R$ 1,071 bilhão) e vai encerrar a gestão com R$ 1,194 bilhão.