Carlinhos será o jogador mais experiente do Flamengo no início do CariocaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/12/2024 14:00

Rio - Parte do elenco do Flamengo tem reapresentação marcada para esta sexta-feira (27), visando o Campeonato Carioca de 2025. Enquanto o profissional fará a pré-temporada nos Estados Unidos, outros atletas, em maioria do sub-20, representarão o Rubro-Negro no começo do Estadual.

No total, 27 atletas foram inscritos para as rodadas iniciais, de acordo com o site 'ge'. Entre eles estão Carlinhos, Cleiton, Dyogo Alves e Lorran, que entraram de férias antecipadamente neste ano. O restante do elenco profissional se apresenta no CT Ninho do Urubu somente dia 8 de janeiro, dois dias antes de viajar para Orlando.

O Fla ainda não definiu se levará Pablo aos Estados Unidos. O zagueiro retornará de empréstimo do Botafogo e poderá ser reforço no Carioca. A estreia na competição será contra o Boavista, provavelmente no fim de semana do dia 11 de janeiro - a tabela ainda não foi confirmada.

Confira a lista completa:

. Goleiros: Andrew (2007), Dyogo Alves (2004), Eduardo Jung (2007) e Lucas Furtado (2004);

. Laterais: Ainoã (2005), Daniel Sales (2006), João Carbone (2005), José Welinton (2004) e Lucyan (2006);

. Zagueiros: Cleiton (2003), Da Mata (2006), Felipe Vieira (2005) e Iago (2005);

. Volantes: Caio Garcia (2004), Daniel Rogério (2005), Fabiano (2005), João Victor (2005) e Rayan Lucas (2005);

. Meias: Guilherme (2006), Lorran (2006) e Rafael (2005);

. Atacantes: Carlinhos (1997), Felipe (2006), Felipe Teresa (2006), Shola (2005), Thiaguinho (2001) e Wallace Yan (2005).