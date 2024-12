Hernane Brocador assinou vínculo válido por três meses com o Nacional (AM) - Divulgação / Nacional (AM)

Publicado 26/12/2024 09:45

Manaus - Ex-jogador do Flamengo , Hernane Brocador foi anunciado como reforço do Nacional para o Campeonato Amazonense de 2025. O atacante estava atuando na Série B do futebol paraense, pelo Carajás.

O vínculo do camisa 9 é válido por três meses, já que o Estadual será a única competição que o time disputará no próximo ano.



Hernane Brocador teve passagem marcante pelo Flamengo entre 2012 e 2014. Foi, inclusive, o artilheiro e o autor do gol do título rubro-negro na Copa do Brasil de 2013.