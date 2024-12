José Boto é o diretor de futebol do Flamengo - Reprodução

Publicado 27/12/2024 10:54

português passará a vivenciar o clube por dentro.

O novo diretor técnico de futebol do Flamengo , José Boto, desembarca no Rio de Janeiro no sábado (28), por volta das 6h30, para dar continuidade ao trabalho que iniciou de longe. Contratado para ser o nome do departamento de futebol rubro-negro na gestão do novo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, o

Os primeiros dias serão para se inteirar melhor sobre o dia a dia do CT do Ninho do Urubu, a estrutura e conhecer os funcionários. Ele deve contar principalmente com Gabriel Skinner, que ainda não tem cargo definido, mas será uma espécie de ligação com o elenco.



O português contará com outros dois profissionais do exterior que o ajudarão principalmente na questão de scout pela busca de jogadores. Os dois nomes ainda não foram confirmados, mas já trabalham e só chegam ao Brasil no início de janeiro.



Boto terá contato apenas com os jogadores que integram o time alternativo que disputará as quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O

Nesses primeiros dias, que disputará as quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O grupo se apresenta nesta sexta-feira (27), enquanto o elenco principal só se apresenta em 8 de janeiro.

seguirá com o planejamento para 2025, o que já tem feito em conjunto com o técnico Filipe Luís. Os dois decidiram, por exemplo, pela

Em paralelo, ele. Os dois decidiram, por exemplo, pela não renovação de contrato com David Luiz

O Flamengo busca um lateral-direito, um volante estilo camisa 8, mais um atacante que joga pelas laterais e um centroavante.